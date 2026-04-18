Латвия и Литва не хотят пропускать самолет Фицо на торжества к Дню Победы в РФ

Рига и Вильнюс отказались предоставить разрешение на пролет правительственного самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в России. Об этом сообщил в ходе видеообращения сам политик в соцсети.
«Литва и Латвия нам уже сообщили, что не позволят нам пролететь через их территорию при перелете в Москву», — сказал премьер.
Однако, как заверил Фицо, будет найден другой маршрут, как это было сделано в прошлом году, когда пролет словацкому правительственному борту, который направлялся на День Победы в Москву, запретила Эстония.
Как писал сайт KP.RU, в мае 2025 года самолет Фицо из-за запрета прибалтийских республик на пролет над своими территориями пролетел через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.
В свою очередь в Кремле назвали проявлением русофобской политики запрет на пролет самолетов лидеров Сербии Александра Вучича и Словакии через некоторые страны ЕС в Россию.