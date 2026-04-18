Вице-премьер Италии Сальвини призвал вернуться к закупкам газа у России

Вице-премьер и министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини вновь призвал вернуться к закупкам российского газа, чтобы избежать «энергетического локдауна».

Вице-премьер и министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини вновь призвал вернуться к закупкам российского газа, чтобы избежать «энергетического локдауна». Об этом он заявил на митинге партии «Лига» в Милане.

По словам Сальвини, даже президент ассоциации промышленников Confindustria Эмануэле Орсини заявил о необходимости смены курса Евросоюза. Политик раскритиковал инициативы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвав их новым локдауном.

Он напомнил, что США до 16 мая приостановили санкции на торговлю и закупку российской нефти.

«Это сделала не небольшая бывшая советская республика, а крупнейшая в мире демократия. Если они принимают такие решения в Вашингтоне, это должно быть сделано и в Брюсселе», — добавил Сальвини.

Сальвини подчеркнул, что Италия не воюет с Россией, и предложил вернуться к закупкам газа по всему миру, включая РФ.

