Вице-премьер Италии призвал спасать экономику Европы российским газом

Вице-премьер и министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини, выступая на митинге своей партии «Лига» в Милане, высказался за возобновление закупок российского газа. По его мнению, это необходимо для предотвращения «энергетического локдауна» в Европе.

Источник: Life.ru

Сальвини процитировал президента ассоциации промышленников Confindustria Эмануэле Орсини, который призвал к смене руководства Европой, назвав предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «новым локдауном». Итальянский политик также отметил, что США приостановили санкции против российской нефти, и призвал Брюссель последовать их примеру.

Он подчеркнул, что вместо закрытия предприятий и школ, Европа должна вернуться к закупкам газа из всех источников, включая Россию, поскольку Италия не находится в состоянии войны с ней. Кроме того, Сальвини предложил временно отменить Пакт стабильности ЕС, регулирующий бюджетные нормы европейских стран.

«Брюссель хочет решить энергетический кризис с помощью нового локдауна. Спасибо, уже проходили. Мы не намерены закрывать школы и заводы и оставлять рабочих дома. Мы хотим жить, учиться и работать», — добавил Сальвини.

Ранее глава итальянского энергетического концерна Eni Клаудио Дескальци предложил отложить введение запрета на импорт российского газа. По его мнению, данную меру, вступающую в силу с 1 января 2027 года, следует приостановить.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше