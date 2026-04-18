WSJ сообщила о подготовке США к захвату связанных с Ираном танкеров

Военные США в ближайшие дни готовятся начать высаживаться на связанные с Ираном нефтяные танкеры, а также захватывать суда в международных водах. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
По данным издания, таким образом администрация президента Штатов Дональда Трампа пытается усилить давление на Иран, чтобы вынудить его пойти на уступки в части Ормузского пролива и ядерной программы.
О намерении США перехватывать иранские суда в открытом море в рамках установленной морской блокады 16 апреля заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил страны Дэн Кейн.
17 апреля глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил об открытии Ормузского пролива для судоходства. Он связал это решение с прекращением огня в Ливане. Однако уже на следующий день в Центральном штабе ВС Ирана объявили о возвращении военного контроля над водной артерией. Это объяснили тем, что американцы «продолжают заниматься пиратством и морским разбойничеством под предлогом так называемой блокады».
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило 18 апреля об атаке на три судна в Ормузском проливе. В первом случае к танкеру приблизились два катера и открыли огонь, а во втором в контейнеровоз попал неизвестный снаряд. В третьем случае капитан заявил о «всплеске в непосредственной близости от судна».
WSJ сообщала, что после закрытия пролива около 20 судов, ожидавших прохода, развернулись в сторону Омана.
США приступили к блокаде Ормузского пролива по поручению Трампа 13 апреля. Глава Штатов говорил, что блокировать будут любые суда, которые попытаются войти в эту водную артерию или выйти из нее.
Через Ормузский пролив до начала военной операции США и Израиля в Иране проходило около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. Приостановка судоходства в нем спровоцировала кризис на мировых энергетических рынках.
