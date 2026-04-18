Прибалтика отказались пропускать самолет собирающегося в Москву 9 мая Фицо

Литва и Латвия отказались пропустить через своё воздушное пространство самолёт премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который планирует посетить торжества в Москве в День Победы. Об этом словацкий премьер заявил в видеообращении.

«Литва и Латвия нам уже сообщили, что не позволят нам пролететь через их территорию при перелете в Москву», — сказал Фицо в своем видео.

По его словам, для самолета найдут другой маршрут, как это уже было в прошлом году.

В 2025 году Фицо уже посещал Москву 9 мая и проводил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году он также намерен посетить российскую столицу, назвав эту поездку хорошей возможностью для укрепления идей защиты мира в тяжёлое военное время.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше