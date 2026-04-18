Избирком Венгрии утвердил итоги выборов: «Тиса» получает 141 мандат из 199

Венгерская оппозиция в лице партии «Тиса», возглавляемой евродепутатом Петером Мадьяром, одержала уверенную победу на парламентских выборах. Партия получила подавляющее большинство мест в Государственном собрании — 141 из 199. Национальное избирательное бюро официально объявило итоги после обработки всех бюллетеней.

Главный оппонент, правящая коалиция «ФИДЕС» и ХДНП во главе с Виктором Орбаном, смогла получить лишь 52 места. Праворадикалы из партии «Наша родина» сохранили шесть мандатов. Остальные политические силы не смогли преодолеть пятипроцентный проходной барьер.

Ранее председатель польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский попросил прощения у сограждан за то, что озвучил недостоверные сведения о Мадьяре. За несколько дней до этого, рассуждая об успехе венгерской оппозиции на выборах, глава PiS пояснил, что отказывается от поздравлений в адрес Мадьяра из-за аморальных поступков последнего — будто бы тот расправился с собакой с помощью свч-печи.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше