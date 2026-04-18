КСИР: Иран перекрыл Ормузский пролив до полного снятия морской блокады США

ТЕГЕРАН, 18 апреля. /ТАСС/. Иран перекрыл Ормузский пролив с вечера субботы до полного снятия морской блокады США. Об этом сообщили ВМС КСИР.

Источник: Reuters

«В связи с нарушением соглашения о прекращении огня, поскольку противник в лице США не снял военно-морскую блокаду иранских судов и портов, Ормузский пролив будет закрыт с сегодняшнего дня до снятия блокады», — говорится в заявлении.

«Мы предупреждаем, что ни одно судно любого типа не должно покидать места стоянки в Персидском заливе и Оманском море, а приближение к Ормузскому проливу будет рассматриваться как сотрудничество с врагом, а нарушившие эти правила суда будут преследоваться», — добавили в ВМС КСИР.

