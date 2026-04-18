Axios: Трамп провел в Белом доме совещание по ситуации в Ормузском проливе

Издание Axios утверждает, что американский президент Дональд Трамп провел в Белом доме совещание по ситуации в Ормузском проливе.
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
Центр координации морских перевозок при ВМС Великобритании заявил, что у побережья Омана неизвестным снарядом был поражен контейнеровоз. Были повреждены некоторые контейнеры. Других подробностей не приводится UKMTO также сообщало о танкере, который подвергся атаке со стороны двух артиллерийских катеров КСИР.
