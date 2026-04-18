Иран перекрыл Ормузский пролив и предостерег от «сотрудничества с врагом»

ВМС КСИР заявил, что Иран перекрыл Ормузский пролив и будет считать приближение судов к нему «сотрудничеством с врагом».

Войска будут перекрывать пролив, пока США не перестанут блокировать иранские суда и порты, следует из заявления.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Центр координации морских перевозок при ВМС Великобритании заявил, что у побережья Омана неизвестным снарядом был поражен контейнеровоз. Были повреждены некоторые контейнеры. Других подробностей не приводится UKMTO также сообщало о танкере, который подвергся атаке со стороны двух артиллерийских катеров КСИР.

Читайте материал «МИД Индии вызвал посла Ирана из-за обстрела двух судов в Ормузском проливе».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше