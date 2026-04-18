Фицо заявил, что Литва и Латвия не пустят его самолет на 9 Мая в Москву

Власти Литвы и Латвии закроют свои воздушные пространства для борта премьера Словакии Роберта Фицо во время его полета в Москву на 9 Мая. Об этом словацкий премьер сообщил в видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), передает Teraz.
«Литва и Латвия уже сообщили нам, что не разрешат нам пролететь через их территорию по пути в Москву… Я обязательно найду другой маршрут, как я сделал это и в прошлом году», — сказал глава правительства Словакии (цитата по Teraz).
Фицо надеется, что у него получится возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.
О желании прилететь в Москву на праздник Дня Победы в этом году Фицо сообщил 6 апреля. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, несколько иностранных лидеров намерены посетить Москву по случаю празднования 9 Мая. В прошлом году на парад Победы прибыли лидеры 27 государств, включая Китай, Белоруссию, Кубу и Венесуэлу. В ЕС тогда предостерегли европейских политиков от поездки в Москву.
В мае 2025 года Эстония, Латвия и Литва закрыли свое воздушное пространство для полета Фицо в Москву на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы. В латвийском МИДе праздник в Москве назвали «пропагандистским мероприятием» и заявили, что участие в нем «несовместимо с основополагающими ценностями Евросоюза». Но в итоге Фицо прибыл на парад Победы, несмотря на призывы отказаться от визита.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.