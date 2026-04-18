Axios написал о риске возобновления войны в Иране в ближайшие дни

По данным издания, ситуация находится в критической точке, поскольку заключенное 8 апреля перемирие на две недели истекает через три дня, а дата новых переговоров до сих пор не назначена.
Президент США Дональд Трамп утром 18 апреля провел заседание в Ситуационной комнате Белого дома, сообщили Axios два американских чиновника. Участие в нем приняли вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, а также руководитель американского Минфина Скотт Бессент, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн, а также спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
