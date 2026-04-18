Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios написал о риске возобновления войны в Иране в ближайшие дни

Война США и Ирана может возобновиться в ближайшие дни, если в скором времени не будет прорыва в переговорах. Об этом сообщил Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Источник: РБК

По данным издания, ситуация находится в критической точке, поскольку заключенное 8 апреля перемирие на две недели истекает через три дня, а дата новых переговоров до сих пор не назначена.

Президент США Дональд Трамп утром 18 апреля провел заседание в Ситуационной комнате Белого дома, сообщили Axios два американских чиновника. Участие в нем приняли вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, а также руководитель американского Минфина Скотт Бессент, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн, а также спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Материал дополняется.

