КСИР заявил, что Ормузский пролив будет закрыт до отмены блокады США

Ормузский пролив будет закрыт с вечера 18 апреля до отмены морской блокады США. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передало Tasnim.
«В связи с этим предупреждаем, что никакие суда не должны покидать свои якорные стоянки в Персидском заливе и Оманском заливе. Приближение к Ормузскому проливу будет рассматриваться как сотрудничество с врагом, и нарушающие суда будут поражены», — сказано в публикации.
Материал дополняется.
Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.Читать дальше