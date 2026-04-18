Подведены окончательные итоги выборов в Венгрии

По итогам обработки 100 голосов в ходе парламентских выборов в Венгрии партия «Тиса» получает 141 место, а альянс «Фидес-Христианско-демократическая народная партия» — 52 места.
«Тиса» Петера Мадьяра, как уточняется, победила в 96 одномандатных округах, «Фидес» Виктора Орбана в 10. По партийным спискам партии получили почти поровну мандатов.
Как следует из окончательных результатов, лидерство «Тисы» оказалось еще увереннее, чем предполагалось — в первый день после завершения голосования говорилось, что партия получила 138 мест, а «Фидес» 55.
Лидеры ряда государств, в том числе, восточноевропейских, поздравили Мадьяра.
