Посольство добилось встречи с удерживаемой в Мексике россиянкой

Российские дипломаты впервые с лета 2025 года смогли встретиться с россиянкой Кристиной Романовой, которую несколько лет удерживают в Мексике. Об этом сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства России Яков Федоров.
«Посольству 17 апреля удалось добиться встречи с Кристиной Романовой, консульский доступ к которой не предоставлялся с августа 2025 года. Продолжаем принимать необходимые меры для урегулирования ситуации в интересах российской гражданки», — сказал он.
На прошлой неделе Федоров сообщил, что власти Мексики отказываются возвращать Романову в Россию и не предоставляют к ней консульского доступа. Он отметил, что обращения в адрес МИД Мексики, Генпрокуратуры и других органов власти остаются без должного внимания. Летом 2025 года российским дипломатам удалось четыре раза встретиться с Романовой, она попросила помочь ей вернуться на родину.
С 2023 года 17-летняя девушка находится под опекой государственной системы социальной помощи в Мексике, сейчас она в специализированном учреждении Генпрокуратуры страны по делам семьи и детей. Мать россиянки, преподаватель Автономного университета штата Мехико Марина Романова, обвинила приют в «похищении» и исчезновении дочери.
По словам Федорова, удержание Романовой не имеет под собой законных оснований. Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что министерство использует все дипломатические возможности для возвращения девушки. По этому поводу МИД ранее также вызвал посла Мексики.
