Иран пригрозил судам, приближающимся к Ормузскому проливу

Иранские ВМС КСИР предупредили, что приближение любых судов к Ормузскому проливу будет расцениваться как сотрудничество с врагом. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции.
В заявлении КСИР говорится, что ни одному судну не разрешается покидать якорные стоянки в Персидском заливе и Оманском море. Нарушителям грозит атака.
Напомним, 13 апреля ВМС США начали блокаду морского трафика иранских портов в обе стороны Ормузского пролива, через который проходит около 20 процентов мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.
Вашингтон заявляет, что суда, не связанные с Ираном, могут свободно проходить через пролив, если они не платили Тегерану за проход.
