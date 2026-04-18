Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран пригрозил судам, приближающимся к Ормузскому проливу

Иранские ВМС КСИР предупредили, что приближение любых судов к Ормузскому проливу будет расцениваться как сотрудничество с врагом. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции.

В заявлении КСИР говорится, что ни одному судну не разрешается покидать якорные стоянки в Персидском заливе и Оманском море. Нарушителям грозит атака.

Напомним, 13 апреля ВМС США начали блокаду морского трафика иранских портов в обе стороны Ормузского пролива, через который проходит около 20 процентов мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

Вашингтон заявляет, что суда, не связанные с Ираном, могут свободно проходить через пролив, если они не платили Тегерану за проход.

