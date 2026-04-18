В Венгрии обработали все голоса в рамках парламентских выборов, по их итогам оппозиционная партия Петера Мадьяра «Тиса» получила в Госсобрании (однопалатный парламент) 141 место из 199.
Результаты объявило Национальное избирательное бюро (NVI).
Правящий альянс партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» (возглавляет премьер-министр Виктор Орбан) и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) получил 52 депутатских мандата.
Праворадикальная партия «Наша родина» сохранила за собой шесть мест, а другие партии не смогли преодолеть 5-процентного барьера для прохождения в парламент.
Голосование проходило в воскресенье, 12 апреля.
Как заявили в Кремле, Москва ожидает, что при новом венгерском руководстве прагматичные контакты между двумя странами продолжатся.