«Хезболлах» будет отвечать на нарушения перемирия со стороны Израиля

Генсек движения Наим Касем заявил, что режим прекращения огня «должен быть взаимным».

ТУНИС, 18 апреля. /ТАСС/. Бойцы ливанского шиитского движения «Хезболлах» будут оставаться на поле боя и отвечать на нарушения перемирия со стороны Израиля. Об этом заявил генеральный секретарь движения шейх Наим Касем.

«Поскольку мы не доверяем этому врагу, бойцы сопротивления останутся на поле боя, держа пальцы на спусковом крючке, и будут отвечать на нарушения со стороны агрессора соответствующим образом», — сказал он. По его убеждению, режим прекращения огня «должен быть взаимным». Касем также подчеркнул, что движение «открыто для всестороннего сотрудничества с ливанскими властями в новой главе, основанной на достижении суверенитета Ливана».

В пятницу в 00:00 мск в Ливане вступил в силу режим 10-дневного перемирия с Израилем. Соглашение об этом было достигнуто президентом республики Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху при посредничестве американского лидера Дональда Трампа. Договоренность о 10-дневном прекращении огня рассматривается как первый шаг на пути к переговорному процессу с Израилем, который обеспечит заключение долгосрочного соглашения между двумя сторонами.

