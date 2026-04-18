«Хезболлах» будет отвечать на нарушения перемирия со стороны Израиля

«Поскольку мы не доверяем этому врагу, бойцы сопротивления останутся на поле боя, держа пальцы на спусковом крючке, и будут отвечать на нарушения со стороны агрессора соответствующим образом», — сказал он. По его убеждению, режим прекращения огня «должен быть взаимным». Касем также подчеркнул, что движение «открыто для всестороннего сотрудничества с ливанскими властями в новой главе, основанной на достижении суверенитета Ливана».
В пятницу в 00:00 мск в Ливане вступил в силу режим 10-дневного перемирия с Израилем. Соглашение об этом было достигнуто президентом республики Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху при посредничестве американского лидера Дональда Трампа. Договоренность о 10-дневном прекращении огня рассматривается как первый шаг на пути к переговорному процессу с Израилем, который обеспечит заключение долгосрочного соглашения между двумя сторонами.