Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иранские власти заявили, что США не имеют право убирать мины из акватории страны

Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран рассматривает попытки США разминировать акваторию страны как несоблюдение Соединенными штатами условий перемирия.

Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран рассматривает попытки США разминировать акваторию страны как несоблюдение Соединенными штатами условий перемирия.

Также политик критически отозвался о решении США заблокировать иранские порты.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Центр координации морских перевозок при ВМС Великобритании заявил, что у побережья Омана неизвестным снарядом был поражен контейнеровоз. Были повреждены некоторые контейнеры. Других подробностей не приводится UKMTO также сообщало о танкере, который подвергся атаке со стороны двух артиллерийских катеров КСИР.

Читайте материал «Иран перекрыл Ормузский пролив и предостерег от “сотрудничества с врагом”».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

