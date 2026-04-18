Иранские власти заявили, что США не имеют право убирать мины из акватории страны

Центр координации морских перевозок при ВМС Великобритании заявил, что у побережья Омана неизвестным снарядом был поражен контейнеровоз. Были повреждены некоторые контейнеры. Других подробностей не приводится UKMTO также сообщало о танкере, который подвергся атаке со стороны двух артиллерийских катеров КСИР.