Боец Маламут: ВС РФ уничтожили FPV-дроном склад боеприпасов ВСУ в Сумской области

Блиндаж был накрыт маскировочной сетью, сообщил разведчик.

КУРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки «Север» уничтожили одним FPV-дроном склад с боеприпасами ВСУ в Сумской области. Об этом сообщил ТАСС разведчик с позывным Маламут.

«Проводили разведку в зоне нашей ответственности, погодные условия ухудшились, противник поверил в себя. И пошел проверять свои мины, было обнаружено два противника», — сказал разведчик.

Собеседник агентства отметил, что после обнаружения украинских солдат по ним нанесли артиллерийский удар по этому району.

«Противник убежал и спрятался к себе в блиндаж. Подняли FPV-дрон на оптоволокне. Прилетели, обнаружили блиндаж накрытый маскировочной сетью, отработали одним дроном. Соответственно, уничтожив склад боеприпасов», — добавил он.