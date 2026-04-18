Боец Маламут: ВС РФ уничтожили FPV-дроном склад боеприпасов ВСУ в Сумской области

КУРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки «Север» уничтожили одним FPV-дроном склад с боеприпасами ВСУ в Сумской области. Об этом сообщил ТАСС разведчик с позывным Маламут.
«Проводили разведку в зоне нашей ответственности, погодные условия ухудшились, противник поверил в себя. И пошел проверять свои мины, было обнаружено два противника», — сказал разведчик.
Собеседник агентства отметил, что после обнаружения украинских солдат по ним нанесли артиллерийский удар по этому району.
«Противник убежал и спрятался к себе в блиндаж. Подняли FPV-дрон на оптоволокне. Прилетели, обнаружили блиндаж накрытый маскировочной сетью, отработали одним дроном. Соответственно, уничтожив склад боеприпасов», — добавил он.