Посольство Ирана: двусмысленный курс Вашингтона к Тегерану провалился

18 апреля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщили о перекрытии Ормузского пролива до полного снятия морской блокады США в связи с нарушением соглашения о прекращении огня. 17 апреля президент США Дональд Трамп заявил о сохранении американской блокады портов Ирана до тех пор, пока Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренностей о прекращении конфликта.