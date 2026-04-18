Посольство Ирана: двусмысленный курс Вашингтона к Тегерану провалился

Диппредставительство отметило, что США должны прояснить свою внешнюю политику «раз и навсегда».

ХАРАРЕ, 18 апреля. /ТАСС/. Политика США по отношению к Ирану по принципу «шаг вперед — два шага назад» потерпела крах. Об этом заявило посольство Исламской Республики, комментируя ситуацию с Ормузским проливом после нарушения Вашингтоном ранее достигнутого двустороннего соглашения о прекращении огня.

«Политика по принципу “шаг вперед — два шага назад” провалилась, — отмечает иранское диппредставительство в Х. — Сегодня в Ормузском проливе дан ответ на двусмысленность. Проясните вашу внешнюю политику раз и навсегда».

18 апреля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщили о перекрытии Ормузского пролива до полного снятия морской блокады США в связи с нарушением соглашения о прекращении огня. 17 апреля президент США Дональд Трамп заявил о сохранении американской блокады портов Ирана до тех пор, пока Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренностей о прекращении конфликта.

7 апреля Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном, поскольку, по его словам, стороны решили почти все спорные вопросы. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в свою очередь сказал, что Ормузский пролив полностью открыт «на оставшийся период действия соглашения» о прекращении огня.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше