ЦАХАЛ сообщил о гибели солдата на юге Ливана

16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан условились прекратить огонь. По его словам, он провел телефонные разговоры с ливанским коллегой Джозефом Ауном и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, и те согласились, что 10-дневное прекращение огня вступит в силу в 00:00 мск 17 апреля. Почти сразу ливанские СМИ начали сообщать о том, что израильская артиллерия продолжает обстрелы Южного Ливана, несмотря на объявленное перемирие.