ЦАХАЛ сообщил о гибели солдата на юге Ливана

Еще трое военных получили ранения, заявили в армии Израиля.

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апреля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели военнослужащего, получившего ранения 17 апреля в ходе боевых действий на юге Ливана.

«Военнослужащий скончался от ранений, полученных в ходе боевых действий на юге Ливана», — говорится в заявлении армейской пресс-службы. «В пятницу (17 апреля — прим. ТАСС) в результате того же инцидента двое солдат получили ранения средней тяжести, еще один солдат получил легкие ранения», — добавили в армейском ведомстве.

16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан условились прекратить огонь. По его словам, он провел телефонные разговоры с ливанским коллегой Джозефом Ауном и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, и те согласились, что 10-дневное прекращение огня вступит в силу в 00:00 мск 17 апреля. Почти сразу ливанские СМИ начали сообщать о том, что израильская артиллерия продолжает обстрелы Южного Ливана, несмотря на объявленное перемирие.

