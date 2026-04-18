В МИД России заявили, что еще далеко до нормализации отношений с США

Источник: РБК

Российско-американским отношениям еще далеко до нормализации, однако администрация президента США Дональда Трампа пошла навстречу в восстановлении двустороннего диалога, сообщил глава Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин в интервью газете Politika. Текст опубликован на сайте министерства.

«Я не стал бы называть происходящее нормализацией, до нее все еще далеко. Правильнее говорить о частичном возобновлении двустороннего диалога, что можно назвать некоторым прогрессом по сравнению с поздним периодом администрации Джо Байдена, когда российско-американские связи были практически полностью оборваны по инициативе Вашингтона», — сказал он.

По словам Дробинина, как сам Трамп, так и его доверенные лица в делах с Россией демонстрируют настрой на урегулирование конфликта на Украине. Этим они, как отмечает дипломат, отличаются как от демократической партии США, так и от лидеров большинства стран Европы, которые видят «плюсы» в затягивании конфликта.

Однако пока преждевременно считать, будто США больше не рассматривают Россию в качестве противника, сообщил Дробинин. На это, к примеру, указывает продление Трампом санкций, введенных под предлогом того, что Москва представляет «необычную и чрезвычайную угрозу» национальной безопасности и внешней политике США. В Пентагоне знают, что Россия остается единственной страной, способной «уничтожить США», хотя «у нас и нет подобных намерений», заявил Дробинин.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что у России и США много разногласий. Но в отличии от предыдущей администрации американского президента, нынешняя готова к диалогу.

В начале марта Лавров заметил, что товарищеская атмосфера, которую удалось создать на переговорах США и России в Анкоридже, испаряется. Однако это не отменяет главного достижения встречи — понимания, достигнутого на основе предложений Трампа и его команды.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше