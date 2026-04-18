Папа римский попросил не интерпретировать его речи как ответ Трампу

Папа римский Лев XIV заявил, что его речи, интерпретируемые как ответ президенту США Дональду Трампу, были написаны «задолго до высказываний» последнего.
«В связи с политической ситуацией, возникшей после того, как в первый день поездки президент Соединенных Штатов сделал в мой адрес несколько заявлений, распространилась не совсем точная версия событий. Большая часть написанного с тех пор — это не что иное, как комментарии к комментариям, попытка истолковать сказанное», — отметил понтифик, выступая перед журналистами во время апостольской поездки.
Он подчеркнул, что абсолютно не собирается вступать в дебаты с Трампом.
В последнее время папа римский выступает с жесткими антивоенными проповедями, которые расцениваются как критика в адрес администрации США из-за их действий на Ближнем Востоке.