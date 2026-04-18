Папа римский попросил не интерпретировать его речи как ответ Трампу

Папа римский Лев XIV заявил, что не собирается вступать в дебаты с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: Аргументы и факты

Папа римский Лев XIV заявил, что его речи, интерпретируемые как ответ президенту США Дональду Трампу, были написаны «задолго до высказываний» последнего.

«В связи с политической ситуацией, возникшей после того, как в первый день поездки президент Соединенных Штатов сделал в мой адрес несколько заявлений, распространилась не совсем точная версия событий. Большая часть написанного с тех пор — это не что иное, как комментарии к комментариям, попытка истолковать сказанное», — отметил понтифик, выступая перед журналистами во время апостольской поездки.

Он подчеркнул, что абсолютно не собирается вступать в дебаты с Трампом.

В последнее время папа римский выступает с жесткими антивоенными проповедями, которые расцениваются как критика в адрес администрации США из-за их действий на Ближнем Востоке.

Биография Папы Римского Льва XIV (Роберта Фрэнсиса Прево)
Роберт Фрэнсис Превост (в русскоязычной среде также встречается вариант написания фамилии Прево) стал главой Римско-католической церкви и Ватикана в мае 2025 года. Собрали главное из биографии Папы Римского Льва XIV: возраст, образование, личная жизнь и отношение к России.
