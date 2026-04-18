FT: Радев может выиграть парламентские выборы в Болгарии

Бывший президент Болгарии и кандидат в премьер-министры страны Румен Радев лидирует в опросах перед парламентскими выборами. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на данные социологов.
«Зная подход Радева к Путину и России, существует риск формирования прокремлёвского правительства в критический момент — он станет троянским конём Путина в Европе», — пожаловалась в беседе с изданием французский либеральный депутат Европарламента Валери Айер.
Ранее Politico писало, что ЕС насторожен позицией главного кандидата в Болгарии Радева по Украине.
Также издание писало, что союзники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в ЕС могут перенять его идеи в вопросе поддержки Киева.