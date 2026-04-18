Арбузов — о победе на чемпионате Европы: представлял, как гимн будет играть

Российский дзюдоист Тимур Арбузов прокомментировал свою победу на чемпионате Европе.

«Представлял, как гимн будет играть в мою честь. Когда нас только допустили с флагом, я стал только третьим. В мою честь тогда ничего не играло. Хотелось прочувствовать эту атмосферу. Давно такого не было», — цитирует Арбузова «Матч ТВ».

Сегодня в финале в весовой категории до 81 кг россиянин одолел серебряного призёра Олимпиады в Париже, трёхкратного чемпиона мира и Европы грузина Тато Григалашвили.

Таким образом, Арбузов стал двукратным чемпионом Европы.

Ранее отец дзюдоиста Арбузова отреагировал на свист во время гимна после победы сына на чемпионате Европы в Грузии.