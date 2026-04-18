Арбузов — о победе на чемпионате Европы: представлял, как гимн будет играть

Российский дзюдоист Тимур Арбузов прокомментировал свою победу на чемпионате Европе.
«Представлял, как гимн будет играть в мою честь. Когда нас только допустили с флагом, я стал только третьим. В мою честь тогда ничего не играло. Хотелось прочувствовать эту атмосферу. Давно такого не было», — цитирует Арбузова «Матч ТВ».
Сегодня в финале в весовой категории до 81 кг россиянин одолел серебряного призёра Олимпиады в Париже, трёхкратного чемпиона мира и Европы грузина Тато Григалашвили.
Таким образом, Арбузов стал двукратным чемпионом Европы.
