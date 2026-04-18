Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петро: если США не изменят подход к Латинской Америке, возможно восстание

Давление США на несогласных латиноамериканских лидеров может привести к «восстанию» против влияния Вашингтона, предупредил президент Колумбии Густаво Петро.

Давление США на несогласных латиноамериканских лидеров может привести к «восстанию» против влияния Вашингтона, предупредил президент Колумбии Густаво Петро.

«Это система, подобная той, что существовала у испанского короля несколько веков назад. И какова была реакция Латинской Америки? Восстание. Именно это произойдёт сейчас, если правительство США не сможет переосмыслить свои отношения с Латинской Америкой», — цитирует его агентство Reuters.

По словам Петро, бомбардировка США столицы Венесуэлы Каракаса в ходе операции по захвату президента Николаса Мадуро в январе «вселила страх во многих лидеров».

В январе в нескольких городах Колумбии прошёл масштабный протест против действий США в регионе.

Люди вышли на улицу с фаерами, музыкальными инструментами и плакатами после обращения президента страны. Петро призвал защищать суверенитет Колумбии на фоне заявлений лидера США Дональда Трампа о возможном проведении военной операции против страны.

