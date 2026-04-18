Петро: если США не изменят подход к Латинской Америке, возможно восстание

Давление США на несогласных латиноамериканских лидеров может привести к «восстанию» против влияния Вашингтона, предупредил президент Колумбии Густаво Петро.
«Это система, подобная той, что существовала у испанского короля несколько веков назад. И какова была реакция Латинской Америки? Восстание. Именно это произойдёт сейчас, если правительство США не сможет переосмыслить свои отношения с Латинской Америкой», — цитирует его агентство Reuters.
По словам Петро, бомбардировка США столицы Венесуэлы Каракаса в ходе операции по захвату президента Николаса Мадуро в январе «вселила страх во многих лидеров».
В январе в нескольких городах Колумбии прошёл масштабный протест против действий США в регионе.
Люди вышли на улицу с фаерами, музыкальными инструментами и плакатами после обращения президента страны. Петро призвал защищать суверенитет Колумбии на фоне заявлений лидера США Дональда Трампа о возможном проведении военной операции против страны.