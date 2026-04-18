В нескольких городах Израиля прошли антиправительственные митинги

Протестующие требовали проведения досрочных выборов.

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апреля. /ТАСС/. Митинги прошли вечером 18 апреля в некоторых городах Израиля, манифестанты требовали проведения досрочных выборов. По информации телеканала N12, сотни протестующих собрались на акции в Тель-Авиве, Хайфе и Иерусалиме.

«Полицейские Иерусалимского округа были задействованы для поддержания общественного порядка в ходе манифестации на Парижской площади в Иерусалиме. Был арестован один подозреваемый в разжигании огня», — говорится в заявлении полицейской пресс-службы.

Участники акции протеста в Тель-Авиве призывали, в частности, к созданию государственной комиссии по расследованию обстоятельств атаки боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на Израиль 7 октября 2023 года, а также к смене действующего правительства, указывает N12. В Иерусалиме и Хайфе, по данным телеканала, протестующие требовали проведения в Израиле досрочных выборов.