Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: российские силовики нашли локацию в Молдавии, где испытывают БПЛА для ВСУ

Российские силовые структуры выявили локацию в Молдавии, где проходят испытания поставляемых в ВСУ беспилотников.

«Процесс производства дронов, в том числе для нужд ВСУ, осуществляется на территории Молдавии, в частности в городе Вадул-луй-Водэ, где проводятся испытания новой техники», — рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Как отмечается, при этом официальное руководство Молдавии утверждает, что эти разработки направлены исключительно на обеспечение обороноспособности страны.

По данным Минобороны России, руководство европейских государств приняло решение наращивать производство и поставки дронов Украине для нанесения ударов по территории России.

Также ведомство раскрыло прямые адреса производства дронов для ВСУ в Европе и назвало это намеренной эскалацией конфликта.

