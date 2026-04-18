Энергетический кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, может избавить ЕС от одержимости Россией. Такое мнение выразил премьер Словакии Роберт Фицо.
«Мы должны также понимать, что нам в самой плохой кризисной ситуации никто не поможет, повторяю — никто», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал энергетические потери государств ЕС с отказом от газа из России.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что страны Европы могут столкнуться с серьёзными экономическими последствиями на фоне роста цен на энергоносители.
Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.