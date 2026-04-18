Рублёв — о предстоящем финале в Барселоне: это для меня очень особенный момент

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от предстоящего финала турнира ATP 500 в Барселоне (Испания).
«Никаких ожиданий. Это для меня очень особенный момент впервые. Я постараюсь сосредоточиться на том, чтобы быть здесь и сейчас, хорошо восстановиться, завтра показать свой лучший результат — и всё», — отметил теннисист.
В финале Рублёв поборется за титул с французом Артюром Фисом, который в полуфинале выбил испанца Рафаэля Ходара. Россиянин в ½ финала одолел серба Хамада Меджедовича.
Ранее сообщалось, что Мирра Андреева не смогла выйти в финал турнира WTA 500 в Штутгарте, уступив Елене Рыбакиной.
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.Читать дальше