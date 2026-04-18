Дмитриев назвал критиков решения США по российской нефти разжигателями войны

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал разжигателями войны тех, кто раскритиковал решение администрации президента США Дональда Трампа продлить санкционные послабления по нефти России.
Ранее сообщалось, что власти США возобновили действие лицензии на продажу российской нефти, погружённой на суда до 17 апреля.
Глава РФПИ подчеркнул, что решение властей Соединённых Штатов спровоцирует крайне негативную реакцию со стороны Евросоюза и Великобритании.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с RT объяснил, почему Минфин США разрешил сделки с российской нефтью.