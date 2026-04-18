В МИД Болгарии сообщили о начале голосования на выборах в парламент за рубежом

За пределами Болгарии стартовало голосование на выборах депутатов 52-го Народного собрания. Избирательные участки за рубежом будут работать до утра 20 апреля с учётом разницы в часовых поясах, сообщает МИД республики.

Источник: Life.ru

Первыми голосовать начали граждане Болгарии в Новой Зеландии — там участки открылись вечером, что соответствует 22:00 мск. Далее процесс последовательно охватывает другие страны. Последними завершат участие избиратели в США — в Калифорнии, Аризоне и Неваде, где участки закроются утром 20 апреля. Всего за границей организовано 493 участка в 55 странах. Больше всего — в Германии и Испании.

В Болгарии голосование начнётся 19 апреля в 07:00. По стране откроются более 12 тысяч участков, где будет доступно электронное или бумажное голосование. В выборах участвуют 24 политических объединения. На 240 мест в парламенте претендуют 4 786 кандидатов.

Ранее депутат Европарламента выразила обеспокоенность тем, что кандидат в премьер-министры Болгарии Румен Радев лидирует в предвыборных опросах. Валери Айер связала свои опасения с подходом Радева к России и её президенту. Депутат ЕП выразила мнение, что в критический момент это может привести к появлению прокремлёвского правительства. По её словам, Радев может стать «троянским конём Путина».

