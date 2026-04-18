В МИД Болгарии сообщили о начале голосования на выборах в парламент за рубежом

Ранее депутат Европарламента выразила обеспокоенность тем, что кандидат в премьер-министры Болгарии Румен Радев лидирует в предвыборных опросах. Валери Айер связала свои опасения с подходом Радева к России и её президенту. Депутат ЕП выразила мнение, что в критический момент это может привести к появлению прокремлёвского правительства. По её словам, Радев может стать «троянским конём Путина».