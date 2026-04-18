Лавров сделал заявление о «красных линиях» России: «Даже хорошо, что Запад не понимает»

Факт непонимания западными странами, где находятся российские «красные линии», скорее благо. С подобным мнением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«У нас в нашем характере есть такое качество, как терпение. Мы говорим: “Бог терпел и нам велел”. Но когда терпение лопается, и я считаю даже, что хорошо. Потому что никто не понимает, где эта красная линия», — сказал Лавров в рамках выступления дипломатическом форуме в Анталье.
В мероприятии были задействованы делегации из 150 с лишним стран. В их числе — 22 руководителя стран и правительств, 14 вице-президентов и зампредов правительств, больше 50 министров (в том числе 39 глав МИД), свыше 500 высокопоставленных лиц и 79 посланцев международных организаций.
Накануне Лавров напомнил о недавних словах Дональда Трампа, сравнившего НАТО с бумажным тигром. Министр подчеркнул, что тем, кто попытается применить подобное сравнение к России, стоит воздержаться — терпение нашей Москвы не бесконечно.