Лавров сделал заявление о «красных линиях» России: «Даже хорошо, что Запад не понимает»

Лавров: даже хорошо, что Запад не понимает, где проходят красные линии РФ.

Источник: Комсомольская правда

Факт непонимания западными странами, где находятся российские «красные линии», скорее благо. С подобным мнением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У нас в нашем характере есть такое качество, как терпение. Мы говорим: “Бог терпел и нам велел”. Но когда терпение лопается, и я считаю даже, что хорошо. Потому что никто не понимает, где эта красная линия», — сказал Лавров в рамках выступления дипломатическом форуме в Анталье.

В мероприятии были задействованы делегации из 150 с лишним стран. В их числе — 22 руководителя стран и правительств, 14 вице-президентов и зампредов правительств, больше 50 министров (в том числе 39 глав МИД), свыше 500 высокопоставленных лиц и 79 посланцев международных организаций.

Накануне Лавров напомнил о недавних словах Дональда Трампа, сравнившего НАТО с бумажным тигром. Министр подчеркнул, что тем, кто попытается применить подобное сравнение к России, стоит воздержаться — терпение нашей Москвы не бесконечно.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше