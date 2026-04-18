Члены комитета ГД встретились с группой депутатов Европарламента

«Продолжаем контакты с конструктивно настроенными европейскими политиками. На полях 152-й ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле члены комитета Госдумы по международным делам встретились с группой депутатов Европарламента во главе с Фернаном Картайзером (Люксембург)», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, встречи приобретают регулярный характер, несмотря на противодействие Брюсселя и ряда европейских столиц. Кризис в отношениях РФ — ЕС произошел далеко не по вине Москвы, отметил Слуцкий.
«Сегодня, когда русофобствующие элиты в странах Старого Света в полнейшем безумии готовы развязать Третью мировую на руинах антироссийского плацдарма на Украине, безусловно, важно не блокировать окончательно “окно возможностей” для диалога», — написал он.
Слуцкий заявил, что позиция российского парламента должна быть услышана здравомыслящей частью Европарламента.