На Украине обвалился фрагмент стены Хотинской крепости

В Черновицкой области Украины обрушилась часть стены Хотинской крепости.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Фрагмент стены обвалился у Хотинской крепости в Черновицкой области на Украине, сообщил глава местной администрации Андрей Дранчук.

«Вчера в нашей прекрасной Хотинской крепости произошла … аварийная ситуация. Да, произошел частичный обвал на большой стене… Никто не пострадал», — говорится в сообщении, опубликованном в субботу в соцсети Facebook* Дранчука.

В сообщении добавлялось, что на фоне инцидента был ограничен доступ для туристических групп у места обрушения. Власти проинформировали министерство культуры Украины о произошедшем. В публикации также были представлены фотографии урона.

Хотинская крепость была построена в XIII-XVIII веках. Данная достопримечательность архитектуры Черновицкой области страны входит в список «Семи чудес Украины».

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.