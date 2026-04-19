Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен предположил, что Россия может дать ответ Европе из-за предоставления Украине военной поддержки.
По его словам, обычно ЕС не поставлял оружие воюющим странам, так как в этом случае союз стал бы участником боевых действий.
«Наша политическая и контролирующая СМИ элита убедила своих граждан, что спорно говорить о том, что страны Европы участвуют в войне против России… Если мы продолжим идти по такому же пути, то я предполагаю, что Россия нанесёт ответные удары», — написал он в своём аккаунте в соцсети Х.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад стремится превратить Украину в «триггер глобальной угрозы».
Главы бельгийского Генштаба Фредерик Вансина отмечал, что Россия не нападёт на ЕС «сегодня вечером, завтра, послезавтра, через месяц или даже через год», но призвал европейские страны всё равно наращивать траты на оборону.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что настоящую угрозу для Франции представляют еврофедералисты и макронисты, а не Россия.