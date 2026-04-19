Кафельников — менеджеру Потаповой: более мерзкой лжи я реально не видел

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на слова менеджера Анастасии Потаповой, которая в конце 2025 года сменила российское спортивное гражданство на австрийское.

После поражения от Мирры Андреевой в финале в Линце Потапова заявила, что такую поддержку, как в Австрии, она не получила нигде.

«Не так давно я увидел цитату, где её менеджер говорит, что наша федерация ей не помогала. Более мерзкой лжи я реально не видел. У меня есть очень много примеров, что даже перед тем, как она сменила спортивное гражданство, она получила деньги от федерации», — заявил он.

Напомним, что Потапова — победительница шести турниров WTA (из них три — в одиночном разряде). На данный момент она занимает 51-е место в рейтинге WTA. Недавно стало известно, что она сменила спортивное гражданство на австрийское.

Ранее Шамиль Тарпищев высказался о смене гражданства теннисистами.