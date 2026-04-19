МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Обломки БПЛА упали в районе морского порта в Ейске, пострадавших нет, возгораний также не зафиксировано, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«В Ейске в районе морского порта упали обломки БПЛА. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что возгораний также не зафиксировано. На месте работают оперативные и специальные службы.
