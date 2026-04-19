Сын генерала Младича заявил, что состояние здоровья отца ухудшается

Сын экс-командующего силами боснийских сербов генерала Ратко Младича Дарко сообщил, что здоровье его отца ухудшается.
По его словам, отец очень слаб, ему трудно разговаривать, он самостоятельно не встаёт и не садится на кровати.
Младич-младший добавил, что 22 апреля в тюрьме Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге генерала осмотрят два доктора из Сербии.
«В понедельник генерала Младича отдельно, как представитель властей Сербии, посетит министр юстиции. Доктора, кардиолог и невролог, отправляются во вторник и смогут его осмотреть только в среду», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Ратко Младич перенёс инсульт в тюрьме в Гааге.
В марте 2024 года генерала Младича госпитализировали в тяжёлом состоянии в Гааге из-за проблем с сердцем.