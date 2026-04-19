Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын генерала Младича заявил, что состояние здоровья отца ухудшается

Сын экс-командующего силами боснийских сербов генерала Ратко Младича Дарко сообщил, что здоровье его отца ухудшается.

Сын экс-командующего силами боснийских сербов генерала Ратко Младича Дарко сообщил, что здоровье его отца ухудшается.

По его словам, отец очень слаб, ему трудно разговаривать, он самостоятельно не встаёт и не садится на кровати.

Младич-младший добавил, что 22 апреля в тюрьме Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге генерала осмотрят два доктора из Сербии.

«В понедельник генерала Младича отдельно, как представитель властей Сербии, посетит министр юстиции. Доктора, кардиолог и невролог, отправляются во вторник и смогут его осмотреть только в среду», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Ратко Младич перенёс инсульт в тюрьме в Гааге.

В марте 2024 года генерала Младича госпитализировали в тяжёлом состоянии в Гааге из-за проблем с сердцем.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше