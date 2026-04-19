«Незаменимая и уникальная машина»: какие задачи выполняют российские вертолёты Ми-8 в зоне СВО

Минобороны РФ показало кадры работы поисково-спасательной группы на вертолёте Ми-8ПСГ. В зоне спецоперации применяются и другие модификации легендарной винтокрылой машины, например штурмовой Ми-8АМТШ, несущий на борту внушительный арсенал вооружения, и уникальные Ми-8МТПР-1 — вертолёты постановки помех. Установленный на них комплекс РЭБ «Рычаг-АВ» позволяет ослеплять радары противника на большой дистанции. По словам экспертов, Ми-8 востребован в российской армии, обладает большим модернизационным потенциалом и продолжит нести службу на протяжении ещё многих лет.
«В случае возникновения нештатной ситуации авиационные спасатели оперативно прибывают для оказания помощи и при необходимости для транспортировки экипажа в пункт постоянной дислокации», — пояснили в военном ведомстве.
На борту Ми-8ПСГ, помимо экипажа, как отмечают в МО, находятся начальник группы, спасатель и фельдшер, готовые мгновенно оказать помощь. Прикрывают их и обеспечивают безопасность на земле шесть стрелков-разведчиков.
Поисково-спасательная группа на Ми-8ПСГ сопроводила экипажи армейской авиации.
По мнению военного эксперта Дмитрия Дрозденко, Ми-8 обладает выдающимися характеристиками и востребован в войсках.
«Сейчас это универсальная машина, которая может полноценно выполнять как боевые, так и транспортные и гуманитарные задачи. Этот вертолёт, пожалуй, лучший в своём классе», — заявил эксперт в разговоре с RT.
Универсальность и технологичность.
Как обращают внимание в Минобороны России, для обеспечения собственной безопасности Ми-8ПСГ оснащён бортовым комплексом обороны (БКО). Эта система препятствует наведению вражеских ракет и сбивает их с курса.
«(БКО. — RT) засекает облучение вражескими системами наведения, воздействует на ракету в различных радиодиапазонах, а также подаёт команду на отстрел тепловых ловушек. Дополнительную уверенность в бою придают прочные бронепластины, защищающие людей и важные узлы вертолёта», — говорится в материалах военного ведомства.
Дмитрий Дрозденко подчеркнул, что аналогичные комплексы устанавливаются и на другие военные вертолёты России.
«БКО типа “Витебск” устанавливаются, например, и на Ка-52. Это, пожалуй, лучшая на планете система подавления вражеской ПВО и противодействия ей. Кроме того, Ми-8 в данный момент оснащаются цифровым управлением. То есть это очень современная машина», — заявил эксперт.
Вместе с тем у Ми-8ПСГ есть и огневые средства защиты от неприятеля. На узлы подвески можно установить различное вооружение, включая ракетные блоки и пулемётные установки.
«С боевой нагрузкой до 4 тыс. кг он превращается в грозную боевую единицу, способную оказать мощную огневую поддержку. Крейсерская скорость 200 км/ч позволяет оперативно прибывать в любую точку, а дальность полёта 450 км (и до 650 км с дополнительным баком) значительно расширяет географию выполнения задач», — подчёркивают в Минобороны России.
Вертолёт Ми-8АМТШ в зоне проведения СВО.
В зоне проведения спецоперации применяется также штурмовая версия вертолёта — Ми-8АМТШ. Главной особенностью этой машины является расширенный огневой потенциал.
«Этот многоцелевой вертолёт, уже получивший неофициальное наименование “Терминатор”, может использоваться для высадки десанта и его огневой поддержки, уничтожения танков и иной техники противника, транспортировки боеприпасов и других грузов, при поисково-спасательных работах и эвакуации раненых», — отмечают в Росгвардии.
Уточняется, что в арсенал Ми-8АМТШ, помимо двух 7,62-мм пулемётов ПКТ, могут входить противотанковые управляемые ракеты «Штурм-В» или «Атака», ракеты «воздух — воздух» «Игла-В», блоки неуправляемых ракет, контейнеры со спаренными 23-мм пушками ГШ-23, а также четыре авиабомбы массой 250 кг или две по 500 кг.
По словам заслуженного лётчика РФ, кандидата технических наук генерал-майора в отставке Владимира Попова, Ми-8 является универсальной машиной, а его применение позволяет российским военнослужащим решать широкий спектр задач.
«У Ми-8 много работы в зоне СВО. Прикрытие союзной авиации, огневая поддержка с воздуха, разведка, эвакуация военнослужащих. В этом смысле незаменимая и уникальная машина. Возможности Ми-8 сделали его одним из самых востребованных вертолётов в наших вооружённых силах», — подчеркнул Попов.
Уникальный комплекс.
Особого внимания заслуживает модификация Ми-8МТПР-1, оборудованная комплексом РЭБ «Рычаг-АВ». По данным Минобороны России, в зоне СВО эти вертолёты применяются для постановки помех, прикрытия ударных групп от ПВО противника и сбора разведданных о вражеских РЛС.
Как отмечается в материалах газеты «Красная звезда», мощность излучения «Рычага-АВ» позволяет подавлять радиосредства противника на большой дистанции.
«С виду обычный вертолёт. На деле же это уникальный в своём роде комплекс, не имеющий аналогов в мире. Станция активных помех “Рычаг-АВ” обладает достаточной мощностью, чтобы “ослепить” электронику противника на расстоянии до нескольких сотен километров… С помощью станции “Рычаг-АВ” вертолёты получают возможность ведения радиоэлектронной разведки и подавления систем управления войсками и вооружениями противника. Система обеспечивает групповую защиту авиации, а также наземной техники», — отмечалось в публикации «Красной звезды» в июне 2022-го.
В свою очередь, Владимир Попов обратил внимание, что возможности Ми-8МТПР-1 делают его одной из самых желанных целей для неприятеля.
«Цена этих вертолётов на линии соприкосновения для противника очень высока. За ними целенаправленно охотятся, как и за летающими командными пунктами, например. Один такой Ми-8 может прикрыть и обеспечить работу целого подразделения на земле и в воздухе. При этом противник почти ничего не может сделать в ответ — его связь и РЛС фактически не работают», — подчеркнул эксперт.
Механик осматривает транспортно-боевой вертолёт Ми-8МТВ5−1 армейской авиации.
О крайне высоком интересе ВСУ к этой технике говорит и попытка угона Ми-8МТПР-1 на подконтрольную Киеву территорию. Информацию об инциденте ФСБ опубликовала осенью 2024 года. Тогда сообщалось, что сотрудники украинской разведки пытались завербовать российского военного лётчика с целью угона воздушного судна в интересах ВСУ.
За совершение этого преступления агенты ГУР предложили $750 тыс. и чешское гражданство. Однако российский лётчик доложил обо всём командованию, после чего к ситуации подключились компетентные органы.
«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии было нанесено эффективное огневое поражение», — говорилось в сообщении ФСБ России.
Актуальности не потерял.
По словам экспертов, Ми-8 в различных его модификациях является одним из лучших отечественных вертолётов. Несмотря на свой почтенный возраст, он эффективно выполняет возлагаемые на него задачи.
«Машина продолжает улучшаться. Устанавливаются новые двигатели, электроника и комплексы вооружения. Выбранная в начале 1960-х годов конструкция оказалась настолько удачной, что смысла отказываться от неё нет. Меняются лишь материалы и внутренние агрегаты», — отметил Владимир Попов.
Десантная подготовка военнослужащих и сотрудников Сил специального назначения Росгвардии. Во время десантной подготовки участники отрабатывают беспарашютное и парашютное десантирование с Ми-8.
По словам Дмитрия Дрозденко, Ми-8 обладает широким модернизационным потенциалом, что позволяет приспособить машину под требования времени и изменившийся характер боевых действий.
«У Ми-8 один из самых выдающихся запасов по модернизации среди всех отечественных вертолётов. Соотношение цены производства и получаемых результатов и возможностей техники — одно из лучших в классе. Поэтому у этой машины ещё десятилетия жизни впереди», — резюмировал Дрозденко.