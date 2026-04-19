Рядовой Казимов в ходе обороны опорного пункта уничтожил трех солдат ВСУ

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Рядовой Вадим Казимов уничтожил трех военнослужащих ВСУ в ходе обороны опорного пункта, рассказали в Минобороны России.
«В условиях активного применения противником артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов, Вадим грамотно организовал оборону опорного пункта. В ходе выполнения задачи, подразделение рядового Вадима Казимова отразило несколько контратак противника. Применив ударный беспилотный летательный аппарат, Вадим лично уничтожил троих военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении.
Также в военном ведомстве рассказали о подвиге лейтенанта Владимира Мещерякова. «В условиях активного применения артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов, Владимир грамотно организовал действия штурмовых групп, что позволило уничтожить военнослужащих ВСУ и овладеть опорным пунктом», — проинформировали там.