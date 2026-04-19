В Ейске в районе морского порта упали обломки БПЛА

В Ейске на Кубани в районе морского порта упали обломки БПЛА.
Об этом сообщили в региональном оперштабе, отметив, что пострадавших нет.
«Возгораний также не зафиксировано. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в заявлении.
Ранее в результате удара беспилотника Вооружённых сил Украины по селу Алешковичи Брянской области погиб мирный житель.
Также сообщалось, что ВСУ ударили по кладбищу в Запорожской области.
Узнать больше по теме
