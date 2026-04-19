Мэр Львова назвал короля Швеции «чрезвычайным происшествием»

Мэр Львова Андрей Садовый назвал короля Швеции Карла XVI Густава «чрезвычайным происшествием» вместо «Ваше Величество».
При обращении к монарху он вместо Your Majesty сказал Your Emergency. Садовый признал ошибку в соцсети X.
«Можете делать мемы. Разрешаю», — написал он.
В декабре прошлого года Владимир Зеленский допустил несколько оговорок во время выступления на английском языке на саммите в Брюсселе.
Кроме того, он назвал польского лидера Кароля Навроцкого Карлом в беседе с журналистами в ходе визита украинской делегации в Польшу.