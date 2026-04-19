Сводка СВО 19 апреля: ВС РФ в центре Константиновки, штурм Новодмитровки, разгром подопечных НАТО под Шестёровкой и отступление ВСУ к Путивлю

Штурмовики ВС РФ пробились к ж/д вокзалу в Константиновке, который находится в центре города. Бои также идут в районах Железнодорожный и Шанхай. Армия России сражается с ВСУ ещё и рядом с цинковым заводом, который противник превратил в укрепрайон.