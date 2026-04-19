ФСБ рассказала, как нацисты травили советских пленных собаками

«С осени 1941 г., когда начали поступать первые русские пленные и до середины 1943 г., когда я ушел в отставку, только в “Шталаге ХХ-С”, насколько я могу припомнить из донесений, поступавших ко мне, умерли до 6 тысяч русских пленных», — говорил Остеррайх. По его словам, подавляющее большинство пленных умерло от истощения и инфекций (дизентерия, тиф и др.). «Многие из умерших были похоронены в массовых могилах без указания фамилий и имен погребенных, а лишь их лагерных номеров… у нас имели место расстрелы “при попытке к бегству” — всего, приблизительно за период 1942—1943 гг. было застрелено таким образом около 300−400 русских пленных», — вспоминал Остеррайх.