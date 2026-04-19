В Киеве сотрудник ТЦК открыл стрельбу по убегающему от мобилизации водителю

Военный выстрелил по авто в Киеве после отказа водителя остановиться. Видео © Telegram / Политика Страны.
В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции вместе с военнослужащими остановили автомобиль для проверки военно-учётных документов водителя. По их данным, мужчина отказался выполнять требования и попытался скрыться. При этом он повредил служебный транспорт и наехал на ногу одному из военнослужащих. После этого прозвучали выстрелы.
«По предварительным данным выстрелы были произведены одним из военнослужащих, который не входил в группу оповещение, с личного устройства для отстрела резиновых патронов», — сообщили в ТЦК.
По факту применения оружия назначили служебное расследование. Материалы передадут в правоохранительные органы для правовой оценки. Также в ведомстве сообщили, что в отношении водителя возбудили уголовное дело по статье о сопротивлении представителю власти.
Ранее в Киеве сотрудники ТЦК задержали молодого человека во время прогулки с собакой. Очевидцы сообщали, что его силой затолкали в служебный автомобиль. На опубликованных кадрах слышно, как женщина призывает прохожих вмешаться. По данным свидетелей, прохожие не стали активно помогать. Также сообщалось, что собаку погрузили в машину, а затем выбросили по дороге.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.