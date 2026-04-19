ФСБ рассказала об убийствах нацистами советских пленных в Крыму

«Мне известно, что до моей работы в лагере было умерщвлено 1500−1600 русских военнопленных за период с января по 14 июня 1942 года. Умерщвление пленных в большом количестве началось с момента моего поступления на работу. Таким образом за 8 месяцев существования лагеря было умерщвлено 2500 русских военнопленных. На вопрос, сколько всего прошло через лагерь русских военнопленных, отвечаю, что до моей работы и в период моей работы в лагере через него прошло 6000−7000 человек», — говорил Мюллер.