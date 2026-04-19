Матвиенко: День памяти жертв геноцида не даёт забыть о последствиях идеологии ненависти

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что День памяти жертв геноцида советского народа является напоминанием о том, к какой катастрофе приводит идеология ненависти и расового превосходства.
«Ответ тем, кто пытается стереть из истории правду о подвиге и страданиях наших предков. Напоминание всему миру: ценность человеческой жизни нельзя ставить под сомнение, а преступления против человечества не имеют срока давности», — написала она в своём Telegram-канале.
Председатель верхней палаты подчеркнула, что сегодня необходимо говорить об истории вслух и полнее отражать в цифровой среде события тех лет.
«Потому что пока мы помним, мы сильны. Ведь память — нечто гораздо большее, чем знание дат и фактов. В ней — способность к сопереживанию, осознание цены Победы и, что особенно важно, фундамент национально-культурной идентичности», — заключила Матвиенко.
9 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за отрицание и одобрение геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова между тем назвала варварской реакцию Запада на День памяти жертв геноцида.