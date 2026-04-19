Вице-премьер Италии Сальвини призвал вернуться к закупкам газа и нефти в России

Вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини выступил за возобновление поставок газа и нефти из России.

Политик подчеркнул, что Соединённые Штаты приостановили действие санкций, блокирующих торговлю и закупки российской нефти, и Брюссель должен последовать примеру Вашингтона.

«Это сделала не какая-то маленькая бывшая советская республика, а крупнейшая в мире демократия… Вместо закрытия заводов, школ и больниц давайте вернёмся к закупкам газа и нефти по всему миру, включая Россию, поскольку мы не воюем с Россией», — призвал Сальвини.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, в свою очередь, считает, что Евросоюзу пока рано менять политику в отношении закупок газа у России, несмотря на трудности на мировых энергетических рынках.

Ранее в ЕК выступили категорически против возобновления закупок энергоресурсов России.

