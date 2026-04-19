МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС к соблюдению международного права

Официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Эсмаил Багаи подчеркнул, что Европа «хронически неспособна поступать так, как она сама проповедует».

ТЕГЕРАН, 19 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал вершиной лицемерия риторику Евросоюза о необходимости соблюдения международного права, в частности, требования главы дипслужбы ЕС Каи Каллас об обеспечении свободного и бесплатного прохода судов через Ормузский пролив.

«О, это то самое международное право, с которого ЕС сдувает пыль, когда нужно поучать других, параллельно втихую давая добро на агрессивную войну США и Израиля [против Ирана] и отводя взгляд от зверств, направленных против иранцев? Оставьте проповеди при себе: хроническая неспособность Европы поступать так, как она сама проповедует, превратила ее болтовню о международном праве в вершину лицемерия», — написал Багаи в X в ответ на публикацию Каллас.

Представитель МИД исламской республики подчеркнул, что ни один принцип международного права не запрещает Ирану как береговому государству принимать необходимые меры, чтобы предотвращать использование Ормузского пролива для военной агрессии в своем отношении.

Ранее глава евродипломатии написала в X пост с призывом обеспечить свободный и бесплатный проход судов через Ормузский пролив. Она подчеркнула, что ЕС готов переориентировать для этих целей свою миссию Aspides, развернутую в Красном море.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше